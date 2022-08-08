Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Главной задачей ЦРУ США является сейчас и останется в будущем противостояние Китаю, сообщает американское агентство Associated Press со ссылкой на источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным собеседников агентства, борьба с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими группами экстремистов останется в числе главных задач ЦРУ и других спецслужб. Вместе с тем, основное внимание будет сосредоточено противостоянию Китаю.

СМИ рассказало о закрытой встрече с представителями службы, на которой «человек номер два» в структуре ЦРУ назвал приоритетом разведки на ближайшее время лучше противодействие КНР. Изменения задач в агентстве назвали «тихим поворотом», при котором многие сотрудники спецслужб переключаются на работу, связанную с Китаем.