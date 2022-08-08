Степанакерт, , 10:30 — REGNUM Ровно год назад в храме Рождества Христова прошло первое богослужение. Инициатором возведения православного храма был иерей Борис Гришин. Отца Бориса тогда всецело поддержал командующий РМК в НК Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Именно их усилиями, при поддержке российских меценатов армянского происхождения и русской общины Нагорного Карабаха, был возведён первый за сто с лишним лет православный храм на карабахской земле. Русская община была удостоена Благодарности Рустама Мурадова за участие в возведении храма. В ночь с 6 по 7 января православные карабахцы и верующие миротворцы встретили Рождество Христово. В рождественскую ночь в храме служил иерей Вадим Валынкин. В феврале 2022 года Божественную Литургию в храме Рождества Христова провёл викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла Епископ Бронницкий Савватий, ему сослужили настоятель храма иеромонах Пахомий (Шепель) и протоиерей Андрей Милкин. Каждое воскресенье в храме проходит Божественная Литургия, отмечаются православные праздники. Прихожане посещают целыми семьями Воскресную школу при храме.

© Русская община Нагорного Карабаха

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов в своей речи по случаю годовщины знаменательного события обратился к прихожанам:

«Исторически диаспоры играли значительную роль в социальной, политической и культурной жизни разных стран мира. Период XX — начала XXI веков характерен как усилением влияния так называемых «старых» диаспор на мировые процессы, так и появлением целого ряда новых диаспоральных сообществ. Наряду с еврейской, армянской, китайской, греческой, ирландской, к числу «мировых» диаспор, выделяемых по своему демографическому, экономическому и культурному потенциалу, следует отнести и русскую, история которой насчитывает более пяти столетий. Несмотря на то, что первые русские общины за пределами Российского государства начали формироваться ещё в XV–XVI веках, основной поток эмиграции за пределы России, а также возникновение русских организаций (как международных, так и региональных), становление диаспоральных институтов Русского зарубежья — всё это пришлось на XX столетие. Такие значимые события не только российской, но и мировой истории, как Октябрьская революция 1917 года, Вторая мировая война, распад СССР привели к усилению русской эмиграции и увеличению числа российских соотечественников за границей.

В настоящее время за пределами России проживают более тридцати миллионов русских. Одной из важнейших задач русских общин, рассеянных по всему миру, на современном этапе является консолидация политических, организационных и интеллектуальных ресурсов, а также выстраивание новой системы отношений как со странами проживания, так и с исторической родиной. В последние годы Российская Федерация всё более активно использует возможности русской диаспоры, стремится к поддержанию разнообразных контактов с организациями и объединениями зарубежных соотечественников. В наши дни идея «Русского мира» вызывает значительный общественный резонанс как в самой России, так и за её пределами. Православие как фактор единения русской диаспоры имеет на карабахской земле глубокие корни, как и русское присутствие. Наши предки не один век проливали свою кровь, освобождая эти края. Многие из русских воинов захоронены в карабахской земле, о чём свидетельствуют наши кладбища, являющиеся историческим русским наследием.

Многочисленные фотоматериалы последних десятилетий показывают, что могильные плиты на шушинском русском кладбище датированы концом XVIII — началом XIX веков. На нём захоронены и известные полководцы, например, Фёдор Семёнов, дошедший со своим подразделением под общим командованием графа Ивана Паскевича до Евфрата. Исторически так сложилось, что Карабах для русских родная земля. И сегодня мы наблюдаем в Карабахе за возрождением православия и близкой по духу для большинства карабахцев русской культуры. Так диктует время, запуская необратимые процессы по укреплению «Русского мира». Впрочем, мы наблюдаем и за другим историческим процессом, за объединением тюркского мира во главе с Турцией. Это происходит на обширной территории от Африки и до Средней Азии. Несколько бывших советских республик, включая Азербайджан (в прошлом все они — регионы Российской империи), принимают в этом самое активное участие. Что, конечно, сказывается и на геополитическом раскладе Южного Кавказа».

Члены русской общины в своих выступлениях затронули последние события на линии соприкосновения, осудив нарушение трёхстороннего соглашения о прекращении огня от 09.11.2020. Помощник главы общины Марк Исраэлян высказался по этому поводу:

«Как нам стало известно из информационного бюллетеня Министерства обороны Российской Федерации от 03.08. 2022, со стороны азербайджанских вооружённых сил был нарушен режим прекращения огня, в результате чего есть погибшие и раненые. От лица Русской общины приношу соболезнования семьям погибших. Мы осуждаем подобные действия, направленные на дестабилизацию и без того не простой ситуации. Призываем все стороны подписанного главами России, Армении и Азербайджана соглашения о прекращении огня соблюдать достигнутые договорённости, приложить все возможные усилия для установления мира на многострадальной карабахской земле».