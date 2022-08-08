Кемерово, , 10:30 — REGNUM В сфере животноводства есть незначительная зависимость от импортного племенного материала. Однако поставки идут через фирмы, зарегистрированные в России. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

По данным минсельхоза, на базе Кемеровского НИИ сельского хозяйства выводятся собственные сорта картофеля и зерновых яровых культур. При этом картофель иностранной селекции идёт преимущественно на производство чипсов.

Кроме того, в Кемеровской области налаживают производство сыров, которые, по данным министерства, ни в чём не уступают импортным.