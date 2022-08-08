Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростовской области поисковики обнаружили место крушения немецкого бомбардировщика Heinkel He 111. Об этом сообщают добровольцы поискового отряда «Витязь».

Поисковик исследует места сражений с миноискателем © Николай Хижняк

Самолёт мог быть сбит в последний день оккупации Ростова-на-Дону — 28 ноября 1941 года. Предположительно, воздушное судно входило в состав 8-го отряда 27-й бомбардировочной эскадры. На борту находились пять человек — пилот, штурман, бортрадист, бортмеханик и воздушный стрелок.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону на месте расстрельной ямы в парке «Авиаторов» на проспекте Шолохова обнаружен предполагаемый постамент памятника. Об этом ранее проинформировали добровольцы поискового отряда «Миус-фронт», который в апреле 2022 года начал экспедицию в рамках проекта «Без срока давности».

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