Москва, , 10:38 — REGNUM Перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий по Закавказью по-прежнему туманны из-за действий коллективного Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространённом 8 августа.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Препятствия со стороны Запада уже восемь месяцев не дают провести 56-й раунд дискуссий. За срыв переговорного процесса и его последствия ответственны инициаторы деструктивных действий и те, кто им потакает, отметила она.

«Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор», — заявила Захарова.

Женевские дискуссии оказались в заложниках геополитики. Игры вокруг них — часть общей линии по изоляции России, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 года в Женеве проходят международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США. Посредниками выступают ООН, ЕС и ОБСЕ. Женевские дискуссии — единственная платформа диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

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