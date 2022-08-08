Москва, 8 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. США ведут на Украине политику, аналогичную её поведению в отношении Грузии. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США — Украина

«Такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику США агрессивно ведут и на Украине. Правда, при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза. Как и в случае с Грузией, американцы сознательно укрепляли у Киева чувство безнаказанности, накачивали его оружием, поощряли убийства мирных жителей Донбасса. И сейчас продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать», — сказал Медведев.

По его словам, цель у США является прежней — «уничтожить Россию»: «Это и есть первопричина того крайне агрессивного, русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад».