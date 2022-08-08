Кишинёв, 8 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Самым большим достижением правительства Молдавии за прошедший год стало получение для страны статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом 8 августа заявил глава министерства иностранных дел Николай Попеску на заседании, посвященном году работы действующего правительства.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Помимо этого, мы работали над конкретными делами, которые приносят пользу гражданам Республики Молдавии и в области либерализации транспорта, экспорта, для разблокирования внешней помощи», — сказал Попеску.

Он добавил, что ещё одной ключевой задачей ведомства является взаимодействие с гражданами Молдавии за рубежом. Также министерство старается продвигать экспорт, привлекать инвестиции и выполнять рекомендации ЕС.

Стоит отметить, что оппозиционные лидеры Молдавии обвиняют в резком падении уровня жизни в стране правительство, назначенное в августе 2021 года. Экономическая ситуация в стране начала ухудшаться уже через несколько месяцев после этого. Темпы инфляции в республике в апреле 2022 года стали самыми высокими в Европе, в том числе выше, чем на Украине.