Пхеньян, 8 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 7 августа поздравительную телеграмму президенту Кот-д’Ивуара Алассану Уаттару. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер поздравил главу, народ и правительство страны с 62-й годовщиной Независимости Кот-д’Ивуара.

Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал правительству и народу страны — успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР откроется в Пхеньяне 7 сентября.

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