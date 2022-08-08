Владикавказ, 8 августа 2022, 10:25 — REGNUM В Северной Осетии 8 августа ожидается прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Из-за надвигающихся ливней со шквалистым ветром и градом в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Отметим, действие штормового предупреждения из-за ливней с сильным ветром действовало в Северной Осетии и в предыдущие трое суток, а до этого, 4 августа, в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары в степных районах республики, где температурный столбик поднимался до +38°С.