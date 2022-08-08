Лондон, 8 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Энергетические компании призвали Великобританию принять срочные меры в связи с содержанием токсичных и опасных загрязняющих веществ в газе, который она перерабатывает для экспорта в ЕС, сообщает 8 августа Financial Times.

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Они предупредили, что эта проблема может привести к закрытию важнейших подводных трубопроводов уже будущей зимой.

Великобритания стала важнейшим передатчиком газа для ЕС после введения санкций против российского газа, в результате чего союз был вынужден искать альтернативные источники поставок.

Великобритания перерабатывает большие объемы сжиженного природного газа, поступающего из таких стран, как США и Катар. Затем он проходит через энергетическую систему Великобритании, после чего экспортируется по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды.

Но несколько энергетических компаний предупредили, что в последние месяцы поставляемый газ постоянно «загрязнен» высоким содержанием веществ, которые часто являются «радиоактивными» и могут воспламеняться при контакте с воздухом.

Удаление этих веществ привело к перебоям в работе, которые обошлись газовым трейдерам в 270 млн фунтов стерлингов в 2022 году и могут привести к остановке систем, если ситуация ухудшится, заявили представители компаний.

Эти компании включают группу Securing Energy for Europe, перешедшую под контроль правительства Германии, и французскую компанию EDF. Они призвали компанию National Grid, которая управляет газовой системой Великобритании, принять срочные меры для решения проблемы.

Компания Interconnector Limited, управляющая газопроводом между Великобританией и Бельгией, заявила, что «очень удивлена» тем, что National Grid хочет увеличить поток газа при том, что поставки «постоянно» загрязнены «твердыми и жидкими веществами», что ограничивает работу компании и уже заставило ее дважды останавливать работы для ремонта.

Эти загрязнения включают «опасные», «токсичные», «радиоактивные» и «пирофорные» вещества, заявила компания Interconnector Limited в письменных показаниях экспертной комиссии.

Высокопоставленные руководители энергетической отрасли сообщили Financial Times, что доля в газе нежелательных твердых частиц, которые в отрасли называют «пылью», — это нормальное явление, но с апреля 2022 года они встречаются в «невиданных ранее количествах».

National Grid заявила, что «присутствие пыли» в газотранспортной системе Великобритании — это «историческая и известная проблема, которую мы постоянно отслеживаем».