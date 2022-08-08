Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора отказалось от судебных претензий к «Уральским авиалиниям», массово отменявшим рейсы. Конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет «Уральских авиалиний» Aviasovet.ru

Авиакомпания вернула деньги большинству граждан, чьи рейсы были отменены. При этом у некоторых участников коллективного иска остаются претензии по уплате неустойки. Предполагается, что ведомство объявит об урегулировании конфликта на заседании Октябрьского суда Екатеринбурга 19 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловское управление Роспотребнадзора подало иск к авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала массовая отмена рейсов. Тогда к иску присоединились 30 недовольных клиентов.