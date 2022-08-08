Москва, 8 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Под влиянием США бывший в 2008 году президентом Грузии Михаил Саакашвили менял переговорную позицию по мирному урегулированию в Абхазии и Южной Осетии. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Помню, как под влиянием американцев менялась его позиция по мирному урегулированию летом 2008 года: от показного желания искать способы решения проблемы до ухода в «офлайн». С конца июля того года он вообще перестал выходить на связь. Именно по его вине был сорван трудный, постоянно буксовавший процесс урегулирования конфликта, который шёл при посредничестве международных организаций», — сказал Медведев.

По его словам, на каждом этапе переговоров Россия призывала не применять силу и призывала Тбилиси заключить с Абхазией и Южной Осетией необходимые договорённости: «Эти инициативы, к сожалению, проигнорировали и официальный Тбилиси, и стоявшая за его спиной НАТО, и даже ООН».