Чебоксары, , 10:23 — REGNUM В Чувашии спасатели предупреждают об аномальной жаркой погоде, в связи с чем объявлен жёлтый уровень опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.

Жара в Чувашии. На Заливе появились водоросли и утиные заводи Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, 8 и 9 августа местами по республике ожидается +30…+32 градуса, объявлен жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Спасатели призывают жителей по возможности избегать дневных прогулок, либо выходить на улицу утром или вечером, а также регулярно пить воду. Кардиологи советуют избегать летом употребление алкоголя.

Напомним, что в Чувашии сохраняется высокая пожароопасность. В условиях жары резко возрастает угроза лесных пожаров, гибели людей на воде и гибели урожая. Также неблагоприятные погодные условия могут сказаться на ухудшении самочувствия, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM , шкала состоит из четырёх цветов, где жёлтый следует за зелёным и означает, что стихия потенциально опасна. Далее идут оранжевый (опасные условия) и красный цвета (очень опасные погодные условия).