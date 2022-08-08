* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 10:23 — REGNUM В афганской провинции Каписа между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана в селе Кишктан уезда Хеза Дуюм Кохистан произошло боестолкновение. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террористы Dean11122

Согласно источникам, в результате боя были убиты пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один боец сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока официально ничего не заявили по этому поводу.

Напомним, партизанские атаки оппозиции на силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных частях провинции Каписа проводятся в течение последних нескольких месяцев.