Калуга, , 10:44 — REGNUM Доцент кафедры государственного и муниципального управления калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации Надежда Соловьёва вошла в число победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» 2022 года. Она была удостоена премии Л. А. Вербицкой в номинации «Моя педагогическая инициатива». Об этом 8 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Доцент Надежда Соловьёва вошла в число победителей 2022 года всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Министерство образования и науки Калужской области

Надежда Соловьёва представила на конкурс молодёжный проектный акселератор «Регион в фокусе перемен». Проект отличает интегративный подход к вовлечению молодежи области в реализацию национальных проектов, сочетание образовательной программы с конкурсной составляющей, в рамках которой молодежь учится разрабатывать и реализовывать проекты с учётом региональной повестки.

«В широком понимании проектный акселератор включает цикл мероприятий, направленных на вовлечение инициативной молодёжи в реализацию национальных проектов на уровне области, формирование компетенций проектного мышления и готовности к саморазвитию в реалиях своего региона. В настоящее время разработано 12 проектных продуктов, выдано 60 цифровых проектных портфолио участников очных этапов акселератора. Подобраны новые вакансии для стажировок молодёжи в НКО. Участники акселератора «прокачали» soft skills, сформировали интерес к участию в реализации национальных проектов, стали форматором изменений в регионе, привлекают родственников, знакомых в свою деятельность по реализации национальных проектов в регионе. В акселераторе приняли участие более 150 человек», — отметила Надежда Соловьёва.

В 2022 году исполняется 19 лет всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». За всё время существования в конкурсе приняли участие более трёхсот тысяч человек — школьники, студенты, молодые педагоги, предприниматели, общественные деятели. Победителями в различных номинациях становились и представители Калужской области.

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