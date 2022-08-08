Преподаватель из Калуги победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
Калуга, 8 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Доцент кафедры государственного и муниципального управления калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации Надежда Соловьёва вошла в число победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» 2022 года. Она была удостоена премии Л. А. Вербицкой в номинации «Моя педагогическая инициатива». Об этом 8 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.
Надежда Соловьёва представила на конкурс молодёжный проектный акселератор «Регион в фокусе перемен». Проект отличает интегративный подход к вовлечению молодежи области в реализацию национальных проектов, сочетание образовательной программы с конкурсной составляющей, в рамках которой молодежь учится разрабатывать и реализовывать проекты с учётом региональной повестки.
В 2022 году исполняется 19 лет всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». За всё время существования в конкурсе приняли участие более трёхсот тысяч человек — школьники, студенты, молодые педагоги, предприниматели, общественные деятели. Победителями в различных номинациях становились и представители Калужской области.