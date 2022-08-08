Пекин, , 10:22 — REGNUM Напряженная ситуация в Тайваньском проливе была вызвана провокацией США, и они должны взять на себя всю ответственность и столкнуться с серьезными последствиями. Вместо этого США пытаются переложить вину, против чего Китай решительно выступает, заявил представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь, передает 8 августа газета Global Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на провокационный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань Китай в пятницу объявил о восьми контрмерах, включая отмену китайско-американских переговоров на уровне военного командовния, переговоров по координации оборонной политики, консультативного механизма по военной безопасности на море и приостановку сотрудничества по репатриации нелегальных иммигрантов, контролю над наркотиками и изменению климата.

По словам У, в ответ на жесткую провокацию США Китай объявил о восьми контрмерах, которые необходимы, оправданы и уместны для защиты национального суверенитета и безопасности. По его словам, красные линии Китая не должны подвергаться сомнению.

«Мы призываем США конкретно уважать основные интересы и основные проблемы Китая, отказаться от иллюзии использования острова Тайвань для противодействия Китаю и не сбиваться с пути дальше», — предупредил Ву.

Некоторые военные эксперты, с которыми связалась газета Global Times, заявили, что связь между китайскими и американскими военными даже на рабочем уровне была отменена, не говоря уже об обменах на высоком уровне. А провокация с визитом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на остров Тайвань разрушила среду общения на высоком уровне.

«На этот раз ответственность за разрушение канала связи лежит на США, и будет ли он восстановлен и то, как военные двух стран будут поддерживать общение в дальнейшем, зависит от отношения США к исправлению своих неправильных действий», — сказал эксперт.

Американские СМИ Politico сообщили, что высокопоставленные военные чиновники США позвонили китайским военным по поводу отмены обмена двух военных, но получили отказ По словам аналитиков, это не первый случай, когда американские военные используют СМИ для педалирования темы «отказа Китая от общения». В первом полугодии 2021 года США использовали анонимные источники, чтобы также раздувать соответствующие темы в сообщениях СМИ. США попытались использовать такую «микрофонную дипломатию», чтобы оказать давление на Китай.

Например, 20 апреля 2022 года член Госсовета КНР и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, что стало первым общением между двумя министрами обороны после вступления в должность президента США Джо Байдена. Агентство Reuters сообщило, что телефонный разговор был запрошен Остином и что он пытался связаться с высокопоставленным китайским военным чиновником, но потерпел неудачу.

Анонимный военный эксперт заявил, что, учитывая нынешнюю ситуацию в западной части Тихого океана, США намерены сохранить статус-кво и более охотно поддерживают связь. Но Китай ясно дал понять, что его итоговая позиция не должна подвергаться сомнению, а общение требует искренности. США должны предпринять конкретные действия, чтобы продемонстрировать свою искренность в отношениях с Китаем, и это предпосылка, необходимая для того, чтобы обе стороны могли общаться.