Москва, , 10:22 — REGNUM Российский рынок ценных бумаг пока остается недостаточно надежным, чтобы рассматривать их как средство для сохранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Золото Szaaman

«В настоящее время варианты для выбора способа сбережений и накоплений у населения ограничены, — констатировал экономист. — Привычные депозиты часто не воспринимаются как достаточно доходные для покрытия инфляции, инструменты в привычной валюте или чрезмерно рискованны, или просто не доступны, а к другим валютам (юани, дирхамы ОАЭ, бразильские реалы, рэнды ЮАР и прочие) жители РФ пока присматриваются, да и инфраструктура для их обращения в России еще не сформирована. Рынок ценных бумаг после его потрясений в 2022 году для многих пока недостаточно надежен. Рынок недвижимости тоже пока остается лишь в кажущемся спокойствии, что для многих делает чрезмерными риски инвестиций в жилье. Получается, что золото, которое традиционно воспринимается как средство сбережения даже у скупых рыцарей, стало набирать популярность».

По словам Цыганова, этому же помогло смягчение налогового режима для населения в случае операций со слитками.

«Уже есть статистика, что небольшие слитки стабильно пользуются спросом, а пик приобретения больших объемов (слитки от 1 до 12,5 кг) прошел. В такие слитки были переведены относительно большие суммы накоплений, которые были сняты весной 2022 года. В дальнейшем популярность золотого стандарта сбережений будет зависеть от роста стоимости золота, его ликвидности и реальной возможности использоваться домохозяйствами, в том числе в поездках за рубеж. Для последнего нужно уточнять законодательство», — сказал Цыганов.

Также на популярности золота, по его словам, будут сказываться иные варианты инвестирования (наличная и безналичная валюта, акции, недвижимость) и сама склонность к сбережениям у населения при наличии соответствующих доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, почему в РФ будет расти спрос на золото.

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