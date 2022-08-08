Москва, 8 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Провокация в Грузии в 2008 году и события на Украине являются звеньями одной цепи, выстроенной Западом. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Вне всякого сомнения. Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России. Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооружённых сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги. Послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии. Накачивали их оружием», — сказал Медведев.

По его словам, де-факто Запад попросту подталкивал «безумного фрика Саакашвили» к тому, чтобы начать агрессию против мирного населения Южной Осетии и миротворцев из России: «Вместо того чтобы убеждать его заниматься поиском мирного решения сложнейшего межнационального конфликта, который там назрел. А он повёлся, дурилка картонная…».