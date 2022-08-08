Белград, 8 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Создание в Сербии российской военной базы — суверенное дело Белграда, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Об этом сообщает 8 августа SM News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По его словам, вопрос о создании такой базы затрагивает интересы самой России. Две страны содействуют в первую очередь в экономике. Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии, также страны продолжают военно-техническое сотрудничество.

«Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — сказал Харченко.

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