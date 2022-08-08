Москва, 8 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. С каждым днем все больше заявлений о том, что экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, но они не меняют парадигму руководства ЕС, отметил сенатор Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«Они, увы, не меняют парадигму нынешних правителей ЕС. Народ же там ещё не созрел для смены проамериканских элит, которые антироссийской политикой губят собственные страны и пытаются выйти из тупика через банальный неоколониализм в Африке и Азии», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

В этих условиях надо думать не о том, как договариваться с такого рода неадекватной публикой, а забыв о европоцентризме максимально усилить работу в других частях света, попутно помогая их обитателям вырваться из удушающих уз наследников колониальных империй, полагает сенатор.

России же следует относиться к противодействию Западу не как к мести (она контрпродуктивна), не как к отказу от реальных и полезных достижений европейской цивилизации (что глупо), а как к трудам праведным на благо отечества и лучшего будущего в первую очередь нашего народа, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt заявил о том, что экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект.