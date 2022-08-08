Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В горах Сочи от удара молнии днём 7 августа погиб мужчина. О трагедии стало известно очевидцев.

Молния

Стихия разгулялась во время прогулки по горным тропам. Начался дождь с грозой. Одна из молний попала в человека, пишете телеграм-канал «ЧП Сочи». Сотрудники горного курорта пытались оказать помощь пострадавшему, однако спасти жизнь мужчине не удалось.

Официального подтверждения информации пока нет.