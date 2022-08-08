Бухарест, , 10:14 — REGNUM Житель Бухареста стал обладателем приза Национальной лотереи Румынии в сумме 175 976 леев ($36 тыс.). Об этом 8 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, «счастливый билет» был куплен за 1 лей ($0,21) в одном из торговых центров румынской столицы.

Другой информации нет.

Напомним, для нескольких тысяч жителей Румынии участие в розыгрыше разрешенного государством подобного вида азартных игр является единственным видом заработка.