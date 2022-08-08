Москва, 8 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. США и НАТО не поняли сигнала, который им направила Россия, принудив Грузию к миру в 2008 году. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента страны.

Government.ru Дмитрий Медведев

По словам Медведева, действия по принуждению Грузии к миру были предприняты для защиты граждан, но также стали сигналом для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России.

«Ситуация на Кавказе изменилась. Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

По его словам, американцы после тех событий продолжили свой опасный курс, и в результате изменился весь мир.