Ярославль, 8 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославле «ПАТП-1» из-за долгов по лизинговым платежам вынуждено снять с маршрутов часть автобусов марки «ЛИАЗ». Об этом сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

На данный момент «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» не эксплуатирует автобусы «ЛиАЗ 429 260», так называемые «Курсоры».

«В связи с имеющейся задолженностью по лизинговым платежам, лизинговой компанией введены ограничения в части государственного учета транспортных средств (автобус ЛиАЗ 429 260). В связи с этим, АО «ПАТП-1 г. Ярославля» в настоящий момент данные автобусы не эксплуатируются. Вопрос погашения задолженности перед лизинговой компанией и возобновления договоров лизинга решается», — пояснили в управлении пассажирского транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

Согласно картотеке арбитражного суда Ярославской области, в июне–августе 2022 года «Транспортная лизинговая компания» подала три иска к «ПАТП-1». В самом первом, поданном 29 июня, ярославским транспортникам предлагают погасить долг в сумме 1 миллион 354 тысячи рублей и вернуть предмет лизинга. Количество изымаемых транспортных средств не называется. Еще по двум искам известны только суммы исковых требований — 3 миллиона 50 тысяч рублей и 2 миллиона 461 тысяча рублей. Также в арбитраже продолжается рассмотрение иска «Межрегиональной лизинговой компании» об изъятии у «ПАТП-1» предмета лизинга — 9 автобусов «ЛИАЗ-621 321» 2013 года выпуска.

В декабре 2021 — январе 2022 года «Транспортная лизинговая компания» уже выиграла у «ПАТП-1» несколько исков в суде из-за просрочки лизинговых платежей, речь также шла об изъятии автобусов «ЛИАЗ» и «ПАЗ». Однако, долги удалось погасить, и в марте 2022 года были заключены мировые соглашения. Сейчас в мэрии также намерены урегулировать ситуацию и вернуть автобусы на маршруты.