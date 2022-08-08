Южно-Сахалинск, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. По инициативе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований на Сахалине будет создан центр водородного инжиниринга. Об этом заявил заместитель председателя правительства РоссииДмитрий Чернышенко по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область, сообщает пресс-служба правительства России.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко посетил специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения Российской академии наук, где создаются гидроакустические комплексы широкого назначения и изделия для нефтегазового комплекса, которые являются аналогами иностранного оборудования.

«По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау центра можно будет тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России», — отметил Чернышенко.

Планируется, что объект войдёт в состав Восточного регионального водородного кластера.

РанееИА REGNUM сообщало, что правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В плане развития СМП до 2035 года — более 150 мероприятий, направленных на развитие российского арктического маршрута.

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