Пекин, , 10:11 — REGNUM Китай сталкивается с риском завоза эпидемии оспы обезьян, поскольку вирус быстро распространяется по миру, предупредили китайские эксперты, отметив, что страна должна сохранять высокую бдительность, строгий мониторинг и давать своевременные сигналы тревоги для предотвращения зоонозного инфекционного заболевания, сообщает 8 августа газета Global Times.

Обезьяна Цитата из к/ф «Муха». реж. Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада

Бывший глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу и глава отделения инфекционных заболеваний больницы Хуашань Чжан Вэньхун среди прочих экспертов, выступили с предупреждением на форуме исследований вируса оспы обезьян и реагирования на него 7 августа, сообщает издание Yicai.

По словам Гао, Китаю необходимо подготовиться к потенциальному ввозу оспы обезьян в страну, что, весьма вероятно, произойдет когда-нибудь в будущем, когда страна откроет свои границы. Он предположил, что власти должны проявлять повышенную бдительность, проводить строгий надзор и своевременно выпускать предупржедения, чтобы помочь исследователям разработать контрмеры против вируса оспы обезьян.

«Влияние ослабленных вакцин на иммунную систему человека до конца не изучено. Было бы лучше разработать вакцину на основе мРНК или белка», — сказал Гао, призвав инвестировать в вакцины, особенно в исследования и разработку технологии мРНК-вакцин.

Хотя ВОЗ считает риск заражения оспой обезьян в Китае низким или средним, и до сих пор на материковой части Китая не было обнаружено ни одного случая заражения оспой обезьян, китайские эксперты отметили, что для предотвращения распространения заболевания в Китае по-прежнему необходима бдительность.

Китайские власти осознают, что вспышка оспы обезьян отличается от предыдущих спорадических вспышек, и риск ввозных случаев возрастает по мере распространения вируса по всему миру, сказал Чжан.

«Тип заболевания сильно меняется каждый раз после того, как его вирус совершает переход между видами, поэтому необходим тщательный мониторинг и исследование вируса, чтобы лучше понять его трансмиссивность и патогенность», — сказал он.

Главный эпидемиолог сказал, что в прошлом передача вируса оспы обезьян от человека к человеку была относительно слабой и редко происходила от третьего или даже четвертого поколения. Но в ходе нынешней вспышки передача инфекции в третьем и четвертом поколениях начала ускоряться.

3 августа США объявили ситуацию с оспой обезьян в стране чрезвычайной области общественного здравоохранения. По состоянию на 7 августа в стране было зарегистрировано более 7000 случаев заражения оспой обезьян, сообщает CBS News. В июне органы здравоохранения Китая опубликовали рекомендации по диагностике и лечению оспы обезьян.

Китайские таможенные органы заявили в мае, что они усилят мониторинг риска ввоза оспы обезьян в Китай. Практика будет включать проверку здоровья прибывающего персонала, а также карантин товаров и грызунов, ввозимых в страну.