Китайские эксперты призвали ответить на вызов оспы обезьян мРНК-вакцинами
Пекин, 8 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Китай сталкивается с риском завоза эпидемии оспы обезьян, поскольку вирус быстро распространяется по миру, предупредили китайские эксперты, отметив, что страна должна сохранять высокую бдительность, строгий мониторинг и давать своевременные сигналы тревоги для предотвращения зоонозного инфекционного заболевания, сообщает 8 августа газета Global Times.
Бывший глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу и глава отделения инфекционных заболеваний больницы Хуашань Чжан Вэньхун среди прочих экспертов, выступили с предупреждением на форуме исследований вируса оспы обезьян и реагирования на него 7 августа, сообщает издание Yicai.
По словам Гао, Китаю необходимо подготовиться к потенциальному ввозу оспы обезьян в страну, что, весьма вероятно, произойдет когда-нибудь в будущем, когда страна откроет свои границы. Он предположил, что власти должны проявлять повышенную бдительность, проводить строгий надзор и своевременно выпускать предупржедения, чтобы помочь исследователям разработать контрмеры против вируса оспы обезьян.
Хотя ВОЗ считает риск заражения оспой обезьян в Китае низким или средним, и до сих пор на материковой части Китая не было обнаружено ни одного случая заражения оспой обезьян, китайские эксперты отметили, что для предотвращения распространения заболевания в Китае по-прежнему необходима бдительность.
Китайские власти осознают, что вспышка оспы обезьян отличается от предыдущих спорадических вспышек, и риск ввозных случаев возрастает по мере распространения вируса по всему миру, сказал Чжан.
Главный эпидемиолог сказал, что в прошлом передача вируса оспы обезьян от человека к человеку была относительно слабой и редко происходила от третьего или даже четвертого поколения. Но в ходе нынешней вспышки передача инфекции в третьем и четвертом поколениях начала ускоряться.
3 августа США объявили ситуацию с оспой обезьян в стране чрезвычайной области общественного здравоохранения. По состоянию на 7 августа в стране было зарегистрировано более 7000 случаев заражения оспой обезьян, сообщает CBS News. В июне органы здравоохранения Китая опубликовали рекомендации по диагностике и лечению оспы обезьян.
Китайские таможенные органы заявили в мае, что они усилят мониторинг риска ввоза оспы обезьян в Китай. Практика будет включать проверку здоровья прибывающего персонала, а также карантин товаров и грызунов, ввозимых в страну.