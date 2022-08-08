Кемерово, 8 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В отставку ушёл председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

«По собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья ушёл в отставку председатель правительства Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин», — уточнили в кемеровской администрации.

Исполнять обязанности будет первый заместитель председателя, министр финансов региона Игорь Малахов.