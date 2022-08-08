Москва, , 10:10 — REGNUM На портале правительства Москвы (mos.ru) появился новый сервис для проверки возможности горожан голосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре 20 222 года, сообщается на портале мэра столицы.

Выборы мэра Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

С помощью нового онлайн-сервиса москвичи получат возможность самостоятельно проверить, смогут ли они голосовать онлайн. Если будет написано, что проголосовать онлайн нельзя, то можно будет узнать почему.

В случае ошибки граждане смогут внести изменения в свои персональные данные. Обновлённая информация будет проверена. Это займёт не более 24 часов. Затем можно будет снова войти в личный кабинет и проверить статус.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления пройдут 9–11 сентября 2022 года в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.

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