Улан-Удэ, 8 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» открывает рейс из столицы Бурятии Улан-Удэ в Красноярск. Об этом заявил журналистам гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, сообщает газета «Номер один».

Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ

В настоящее время по маршруту Улан-Удэ — Красноярск авиакомпания «Аврора» выполняет по два рейса в неделю.

«Красноярское направление, скорее всего, станет ежедневным, поскольку спрос на него высок, а хаб Красноярска наши пассажиры могут использовать в своих полетах по России», — отметил Гармаев.

По словам директора, за июль пассажиропоток улан-удэнского аэропорта вырос на 35% (обслужено 79 тыс. пассажиров), а драйверами роста стали направления на Москву и Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля главный аэровокзал Бурятии установил исторический рекорд, обслужив 3161 пассажира за сутки.