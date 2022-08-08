Москва, , 10:09 — REGNUM Операция России против Грузии в августе 2008 года была предпринята для защиты граждан Абхазии и Южной Осетии. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Разрушенные казармы российских миротворцев в Цхинвале после нападение. 2008 Дмитрий Стешин

«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан», — написал Медведев.

По его словам, это также был сигнал для США и НАТО «о необходимости прислушиваться к опасениям России»: «Ситуация на Кавказе изменилась. Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс».

Медведев напомнил, что в 2022 году России «пришлось ответить гораздо жёстче»: «Теперь необратимо изменился весь мир…».