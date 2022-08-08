Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чувашии звание Героя России присвоено посмертно уроженцу Алатырского района Александру Старчкову, который погиб при проведении специальной военной операции на Украине. Ценой своей жизни он спас 12 человек. На Аллее славы в республике планируется открыть бронзовый бюст в память о герое, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Звезда Героя России https://cap.ru/

21-летний Александр Старчков удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно за заслуги перед государством и народом. Звезда Героя России вручена отцу Ивану Николаевичу Старчкову.

Заместитель бригады по военно-политической работе, подполковник Андрей Новик рассказал, что чувашскому военнослужащему удалось спасти 12 боевых товарищей.

Рядовой Александр Старчков вызвался добровольцем в разведывательную группу спецназначения в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. При выполнении боевых задач в районе Диброво он находился в подгруппе огневой поддержки, первым увидел противника, оповестил командира группы и открыл огонь, чем пресёк попытки противника окружить группу. Отмечается, что прикрывая боевых товарищей в ходе затянувшегося боя, Старчков израсходовал весь имеющийся у него боекомплект патронов и сосредоточил на себе весь огонь противника.

При передаче награды глава Чувашии Олег Николаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца, а также поблагодарил отца за достойное воспитание сына. Он отметил, что повторяются «исторические события» 1941–1945 годов, когда стране приходиться «отрывать голову фашизму».

24 октября на Аллее славы в Чувашии планируется открыть бронзовый бюст в память о погибшем.

Напомним, что ранее в Чувашии вступил в силу республиканский закон о единовременных выплатах семьям военнослужащих-земляков, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Речь идёт о сумме в размере 1 млн рублей.

Подробнее: Глава Чувашии подписал закон о выплатах семьям погибших военных

По последним официальным данным (на 11 апреля), заявлялось о 21 военнослужащем из Чувашии, погибшем во время спецоперации по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в период специальной военной операции на территориях республик Донбасса и Украины в Чувашии формирует батальон связи «Атăл». В нём будут служить добровольцы.

Подробнее: Добровольцам чувашского батальона выплатят 200 тыс. рублей двумя траншами

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