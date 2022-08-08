Грозный, , 10:08 — REGNUM В Чечне с начала 2022 года отмечен рост туристического потока. Показатели числа лиц, останавливающихся в гостиницах и отелях, увеличились на 158%. А рост туристско-экскурсионного потока составил 68%.

Курорт Ведучи Фото АО КСК

«Показатели туристско-экскурсионного потока говорят о росте в 68%», — цитирует министра туризма Муслима Байтазиева ИА «Чечня Сегодня».

По его словам, интересу туристов к Чечне способствует развитие туристической инфраструктуры. Глава республики Рамзан Кадыров назвал туризм приоритетной отраслью экономики.

«Рамзан Ахматович уделяет особое внимание туризму, так как это направление было определено как приоритетная отрасль экономики. По поручению Рамзана Ахматовича за прошлый год было построено более 200 км дорог в Галанчожском районе, ведутся работы по электрификации и газификации отдаленных горных сел. Это в свою очередь благоприятно сказывается на развитии бизнеса. Столь яркое внимание главы региона не могло не сказаться на тех показателях, которые мы имеем на данный момент», — приводит портал слова главы минтуризма.

Ранее глава компании «Кавказ. РФ» Руслан Тимижев, говоря о развивающемся чеченском курорте «Ведучи», спрогнозировал, что к 2025 году рост турпотока на курорт составит 69 тысяч человек. Для развития курорта будут построены пять канатных дорог и 14,6 км горнолыжных трасс.

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