Грозный, 8 августа 2022, 10:08 — REGNUM В Чечне с начала 2022 года отмечен рост туристического потока. Показатели числа лиц, останавливающихся в гостиницах и отелях, увеличились на 158%. А рост туристско-экскурсионного потока составил 68%.
По его словам, интересу туристов к Чечне способствует развитие туристической инфраструктуры. Глава республики Рамзан Кадыров назвал туризм приоритетной отраслью экономики.
Ранее глава компании «Кавказ. РФ» Руслан Тимижев, говоря о развивающемся чеченском курорте «Ведучи», спрогнозировал, что к 2025 году рост турпотока на курорт составит 69 тысяч человек. Для развития курорта будут построены пять канатных дорог и 14,6 км горнолыжных трасс.
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