Марксовский район, Саратовская область, 8 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Недалеко от села Фурмановка в Марксовском районе Саратовской области потушили низовой пожар, охвативший территорию размером в 0,9 гектара. Возгорание произошло днем 7 августа по вине неизвестных лиц, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

К тушению лесного пожара привлекались 25 человек, а также три малолесных патрульных комплекса и спецтехника.

В 16:30 (местное время) пожар локализовали, в 22:50 возгорание ликвидировали.

Специалисты считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

В Саратовской области до 8 августа ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), в юго-восточной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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ИА REGNUM напоминает, в октябре 2021 года в Вольском районе Саратовской области загорелся лес после посещения его грибниками. Площадь пожара составила около одного гектара.

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