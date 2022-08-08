Уфа, , 10:12 — REGNUM Уголовное дело по факту загрязнения водных объектов возбуждено в Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Гибель рыбы Пресс-служба минэкологии Татарии

Сообщается, что сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры провели проверку по факту гибели рыбы в реке Узень.

В материалах дела указано, что около рек Кляуле, Сокат и Узень, расположенными в Аургазинском районе, молочная ферма складировала отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота.

«В результате произошедших дождей, в июле 2022 года, отходы попали в указанные водоемы, что привело к их загрязнению и массовой гибели водных биологических ресурсов», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что причиненный ущерб составил более 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам загрязнения поверхностных водных объектов. Расследование дела продолжается.