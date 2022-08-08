Анкара, , 10:06 — REGNUM Россия и Турция полностью перейти на использование национальных валют в торговле, пишет газета Milliyet.

Россия и Турция © ИА REGNUM

Отмечается, что рубль будет в основном использоваться для расчетов за газ между двумя странами.

Впоследствии расчеты в национальных валютах будут распространены на финансовые операции по контрактам турецких подрядчиков, различные виды торговли между странами, а также позволят защитить валютные резервы Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, с российской платёжной системой «Мир» начнут работать пять банков в Турции.

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