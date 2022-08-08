Донецк, , 10:05 — REGNUM В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:06 с позиций в Орловке была обстреляна Макеевка. По Червоногвардейскому району украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.