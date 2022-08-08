Сан-Паулу, Бразилия, , 10:04 — REGNUM Сотрудник бразильской полиции убил восьмикратного чемпиона по джиу-джитсу Леандро Ло. Об этом пишет бразильское издание Globo.

Традиционный Международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open Андрей Пронин © ИА REGNUM

По свидетельствам очевидцев, в ходе вспыхнувшего конфликта в ночном клубе Сан-Паулу полицейский Энрике Велозу схватил бутылку со столика, за которым находился спортсмен, после чего последний попытался успокоить полицейского и повалил его на пол.

Друзья Леандро Ло рассказывают, что после этого Велозу поднялся, сделал несколько шагов в направлении спортсмена, достал пистолет и выстрелил тому в голову, после чего скрылся. Мужчина уже задержан.

Леандро Ло был доставлен в больницу, однако через несколько часов медики констатировали смерть мужчины.