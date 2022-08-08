Париж, 8 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Белуха, которая находилась в Сене с прошлой недели, все еще находится под наблюдением специалистов в шлюзе к северо-западу от Парижа, передает BFM TV.

Programmes.putin.kremlin.ru Кит-белуха

Несмотря на потерю веса и отказ от еды, возможность эвтаназии на данный момент отложена.

«Эвтаназия, о которой говорилось, была исключена. Потому что животное, у которого еще есть силы, взаимодействует с окружающей средой. Мы сделаем все, чтобы максимизировать его шансы на выживание», — пояснили французские специалисты, наблюдающие за состоянием кита.

Специалисты отметили, что белуха ведет себя спокойно. Попытки накормить кита мертвой сельдью, а затем форелью «не увенчались успехом». Местные ветеринары, специализирующиеся на диких животных, также дали белухе витамины для поднятия аппетита и антибиоти.

Как сообщало ИА REGNUM, французские спасательные службы и эксперты-экологи пытались оценить состояние здоровья белухи, которая забрела вверх по реке Сена, и обдумывают варианты спасения существа, более подходящего для холодных арктических вод.

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