Оренбург, 8 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга принято новое кадровое решение. Назначен новый замглавы муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации города.

пресс-служба администрации Оренбурга Руководитель аппарата администрации Оренбурга Денис Квасов

Должность замглавы города — руководителя аппарата администрации Оренбурга занял Денис Квасов. В новом статусе он начал работать 8 августа.

Ранее чиновник трудился на посту заместителя министра — начальника управления организационной работы министерства физической культуры и спорта Оренбургской области.

Напомним, вакансия в мэрии Оренбурга образовалась после ухода с поста Дмитрия Бевза — в конце сентября 2021 года.