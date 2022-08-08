Пекин, , 10:01 — REGNUM Китайские палеонтологи идентифицировали вымершую и глубоко расходящуюся родословную тигра по ископаемому, найденному на северо-востоке Китая, раскрыв более сложную эволюционную картину больших кошек, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Тигр Iain A Wanless

Исследователи из Китайского университета геологических наук в Ухане обнаружили, что древняя родословная найденного тигра разошлась с современными тиграми примерно 268 000 лет назад. Более чем в два раза превышает известный возраст предка современных тигров по материнской линии, жившего около 125 000 лет назад.

Нижняя челюсть тигра была найдена в карстовой пещере Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. В пещере также были найдены окаменелости гиен. Карстовая пещера Даань находится в историческом ареале распространения тигров и в настоящее время является местом обитания амурских тигров.

Анализ остаточной ДНК показал, что челюстная кость принадлежала не гиенам, а отдельному тигру неизвестного происхождения. Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Proceedings of The Royal Society B., его возраст составляет более 43 500 лет. Исследователям удалось восстановить данные как митохондриального, так и ядерного генома окаменелости, чтобы показать материнскую и патрилинейную историю древнего тигра.

Исследователи сообщили, что окаменелости пещерных львов были также обнаружены в близлежащих регионах, хотя до сих пор неясно, сосуществовали ли они когда-либо с недавно идентифицированным хищником, дальним родственником современных тигров.

Но географическое совпадение между двумя главными хищниками, которые предпочитают совершенно разные места обитания, по-прежнему кажется маловероятным, согласно исследованию.

По словам ученых, исследование дает новое представление об эволюционной истории тигров до их недавнего распространения и подчеркивает генетическую древность ископаемых тигров в Китае.