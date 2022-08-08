Донецк, , 10:01 — REGNUM Украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:48 с позиций в Первомайском атакован Киевский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

В 8:50 из Орловки атакована Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 8:49 и в 9:00 из Дзержинска нанесён удар по Горловке, выпущено сначала шесть, а потом четыре снаряда калибра 155 мм.

В 8:54 из Орловки обстрелян город Макеевка, выпущено три снаряда калибра 152 мм.