В Ярославле за изготовление наркотиков осудили калининградцев и москвича
Ярославль, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославской области двое жителей Калининградской области, а также житель Московской области открыли лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.
Преступная группа работала на территории области с весны 2021 года.
Помимо этого, в ходе задержания у мужчин было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе расследования дела, подсудимые раскаялись и полностью признали свою вину. Суд назначил мужчинам наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы. Третий участник группы, признанный виновным ещё и в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов получил 11 лет лишения свободы. Его жилой дом и земельные участки в Угличском районе конфискованы. Приговор вступил в законную силу.