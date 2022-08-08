Ярославль, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославской области двое жителей Калининградской области, а также житель Московской области открыли лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Пресс-служба УФСБ РФ по Ярославской области Нарколаборатория в Угличском районе Ярославской области

Преступная группа работала на территории области с весны 2021 года.

«В марте 2021 года приобрели два земельных участка в Угличском районе Ярославской области, а также необходимое для незаконного производства наркотических средств лабораторное оборудование и иные ингредиенты, после чего организовали лабораторию, где незаконно производили наркотические средства в особо крупном размере. На момент задержания у осужденных изъято 36 кг наркотического средства «мефедрон» и более 3 тонн прекурсоров, пригодных для изготовления еще около 100 кг наркотического средства», — пояснили в ярославском УФСБ.

Помимо этого, в ходе задержания у мужчин было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе расследования дела, подсудимые раскаялись и полностью признали свою вину. Суд назначил мужчинам наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы. Третий участник группы, признанный виновным ещё и в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов получил 11 лет лишения свободы. Его жилой дом и земельные участки в Угличском районе конфискованы. Приговор вступил в законную силу.