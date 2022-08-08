Кызыл, 8 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Туве выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, десять пациентов выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Кызыле и шести районах. Среди заболевших восемь детей. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 218.

«На лечении находится 332 человека, в том числе на стационарном — 85. Полный вакцинальный курс прошли 110 248 человек, коллективный иммунитет в республике по данным портала стопкоронавирус. рф составил 10,1%», — отметили в минздраве.