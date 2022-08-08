Кемерово, 8 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 8 августа на лечении находится 1731 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 193 новых носителя коронавируса. За это же время 132 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 168 978 случаев заражения коронавирусом, 164 714 пациентов выздоровели, 2533 кузбассовца скончались.