Москва, 8 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Количество обращений граждан, возмущенных резким подорожанием услуг ЖКХ, значительно выросло за последнее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, за год долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6% (или 56,6 млрд рублей), достигнув 804,5 млрд рублей.

Миронов отметил, что после планового повышения коммунальных тарифов с 1 июля 2022 года в среднем по стране не более 4% люди получили платежки с цифрами, значительно выше объявленных индексов.

«Как же так? Считается, что местные администрации не могут взвинтить цены выше установленных Правительством для регионов, но в реальной жизни это происходит повсеместно. Считаю, что Правительство делает вид, что занимается регулированием коммунальных тарифов, устанавливая индексы, которые существуют только на бумаге», — сказал депутат.

По его словам, в тарифной политике вместо системы наблюдается полный хаос.

«Потому и разговоры о том, что стоимость коммунальных услуг в стране ниже инфляции, — только слова. Ведь никто в центре не знает, насколько реально выросли платежи за ЖКХ — в таких условиях любое планирование лишено смысла», — заключил Миронов.