Пекин, 8 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила оранжевое предупреждение о высоких температурах, поскольку сильная жара сохраняется во многих регионах страны, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

30.mchs.gov.ru Жара

По данным Национального метеорологического центра, в дневные часы понедельника в некоторых районах Сычуани, Чунцина, Шэньси, Шаньдуна, Хэнани, Аньхоя, Цзянсу, Шанхая, Хубэя, Гуйчжоу, Хунани, Цзянси, Чжэцзяна, Фуцзяня, Гуанси, Гуандуна и Синьцзяна ожидается высокая температура выше 35 градусов по Цельсию. По данным центра, температура в некоторых районах Шэньси, Хубэя и Чунцина может превысить 40 градусов по Цельсию.

Центр посоветовал населению избегать активного отдыха на свежем воздухе в периоды высоких температур и предложил работникам сократить время пребывания на открытом воздухе при высоких температурах. Также следует принять меры для предотвращения пожаров, вызванных чрезмерной нагрузкой на провода и трансформаторы из-за чрезмерного потребления электроэнергии.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.