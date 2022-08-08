Донецк, 8 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Район города Донецка, прилегающий к Макеевке, обстрелян украинскими войсками. Об этом сообщает 8 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Обстрел зафиксирован в 09:17 по местному времени. С позиций в населённом пункте Орловка по границе Киевского района Донецка с Червоногвардейским районом Макеевки выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

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