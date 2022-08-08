* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 8 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Неизвестные боевики атаковали патрульную колонну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает афганское СМИ «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Инцидент произошёл в городе Газни в районе Кашк. По информации источников СМИ, бой продолжался около часа. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раньше подвергались нападениям неизвестных вооруженных людей в провинции и городе Газни.